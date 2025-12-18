В Николо-Сольбинском монастыре сделали "ангелов" с псалмами для бойцов СВО

Их можно использовать как рождественскую игрушку или носить с собой

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Студентки Первого православного колледжа при Николо-Сольбинском женском монастыре в Ярославской области изготовили рождественских "ангелов" для участников СВО, в каждую игрушку девушки вложили написанные от руки тексты псалмов. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель директора "Доброй школы на Сольбе" и Первого православного колледжа Елена Канатчикова.

"Николо-Сольбинский монастырь всегда стремится быть рядом с теми, кто сегодня особенно нуждается в поддержке. Школа и колледж принимают в этом активное и осознанное участие. Для нас важно, чтобы школьники и студентки не оставались равнодушными, учились состраданию, ответственности и живому отклику на происходящее. Через такие дела формируется внутренний стержень и понимание того, что даже маленький вклад может иметь большое значение", - сказала Канатчикова.

Студентки колледжа своими руками сшили фигурки ангелов из фетра для участников СВО. Их можно использовать как рождественскую игрушку или носить с собой. Внутрь каждого ангела поместили текст 90-го псалма, переписанный от руки студентками и послушницами монастыря.

В классах "Доброй школы на Сольбе" дети пишут письма солдатам. В их письмах - простые и искренние слова поддержки, благодарности, надежды. Дети из Сольбы также отправляют в зону СВО рисунки, наполненные верой в добро и мир.

"Мы верим, что ангелочки и детские письма дойдут до своих адресатов и станут знаком поддержки, молитвы и тепла, которые сольбинские дети посылают тем, кто сегодня особенно нуждается в этом", - отметила Канатчикова.

Николо-Сольбинский женский монастырь расположен в Переславском районе Ярославской области. Обитель известна своими художественными мастерскими, в 2023 году сольбинская керамика и вышивка получили статус народных художественных промыслов Ярославской области. В Первом православном колледже при монастыре студенты обучаются художественной керамике, художественной вышивке, иконописи а также по другим направлениям.