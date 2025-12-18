Собянин провел прием дипломатического корпуса в Петровском путевом дворце

Мэр Москвы отметил, что туристы стали возвращаться в столицу, их становится с каждым годом все больше и больше

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин провел предновогодний прием дипломатического корпуса в Петровском путевом дворце в Москве.

"Знаете вы или нет, но в 13,5 млн москвичей входят все те, кто проживает в Москве больше девяти месяцев, а значит и большинство из вас - тоже москвичи. Я по традиции каждый год приезжаю, чтобы отчитаться перед вами, что мы делаем, чтобы вам комфортнее жилось в Москве", - сказал Собянин.

Он отметил, что правительство делает все, чтобы Москва была безопаснее, и небо над столицей было мирным, и, несмотря на постоянные угрозы, можно чувствовать себя в Москве в полной безопасности.

"Преступность в Москве, в отличие от многих европейских столиц, не растет, а в разы падает. Я понимаю, что для вас это может быть не очень комфортно, когда каждый ваш шаг и каждая ваша поездка фиксируется городскими камерами безопасности, но это сделано, поверьте, в том числе и для вашей безопасности", - уточнил Собянин.

Он подчеркнул, что правительство старается, чтобы Москва была красивым городом - и летом, и зимой она максимально украшена и выглядит очень празднично.

"Мы смотрим, как меняются китайские города. Раньше мы ориентировались на Нью-Йорк, Чикаго. Теперь смотрим на Пекин, Шанхай. И стараемся в динамике развития не то чтобы не уступать, невозможно догнать, но хоть как-то соответствовать той динамике, которая есть в замечательной стране", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что туристы стали возвращаться в Москву, их становится с каждым годом все больше и больше. Это и Китай, и Индия, и Дубай - Объединенные Арабские Эмираты, и многие-многие страны, гостей из которых можно увидеть на улицах Москвы.

"Во многом оцениваем мы города и страны не только по внешнему виду, но иногда нам приходится обращаться в систему здравоохранения. И то, что мы там видим, оставляет впечатление надолго. Я помню свои впечатления о здравоохранении, например, Лондона или Берлина. Я понимаю, насколько это вот такая чувствительная история. Поэтому мы стараемся, чтобы в Москве вы, придя в наши поликлиники или стационары, чувствовали, что вы получаете качественную медицинскую помощь", - уточнил Собянин.

Он подчеркнул, что если гости захотят отдать своих детей в московские школы, то он гарантирует, что они получат одно из самых лучших общих школьных образований в мире.

"Чтобы вся эта красота была, надо, чтобы работала экономика Москвы. Она активно развивается - и промышленность, и туризм, даже креативная индустрия, когда мы проводим в рамках БРИКС неделю моды, неделю дизайна, в которых многие из ваших стран участвуют", - сказал Собянин.

После Собянина с речью выступили директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов и послы Китайской Народной Республики Чжан Ханьхуэй и Республики Казахстан Даурен Абаев.