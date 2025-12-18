В ГД внесен законопроект об аттестации экскурсоводов для слабослышащих

Он предполагает изменения в закон "Об основах туристической деятельности в РФ"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает право на аттестацию гидов на проведение экскурсий на жестовом языке для лиц с нарушениями слуха. Документ размещен в думской электронной базе.

Межфракционный законопроект внесен в палату парламента группой депутатов, он предполагает изменения в закон "Об основах туристической деятельности в РФ". Так вводится возможность прохождения аттестации гидов-переводчиков на проведение экскурсий на жестовом языке, в том числе для глухих и слабослышащих граждан.

"Сейчас не предусмотрена аттестация гидов-переводчиков на проведение экскурсий на жестовом языке для лиц с нарушениями слуха. Несмотря на значительный потенциал таких специалистов в проведении специализированных туров и экскурсий для аналогичных групп населения, существующие правила аттестации гидов-переводчиков фактически лишают людей с нарушением слуха права полноценно получать туристские услуги, а гидов, желающих проводить экскурсии на жестовом языке, - такой возможности, что в конечном итоге существенно сужает профессиональный выбор, в том числе для слабослышащих людей, и препятствует интеграции инвалидов по слуху в туристскую индустрию", - пояснила журналистам цель инициативы первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия").

Согласно проекту, информация об оказании услуг на жестовом языке будет размещаться в едином федеральном реестре экскурсоводов, а также на нагрудном бейдже. Инициатива устанавливает единую форму бейджа, а также требование экскурсоводам при размещении объявления о своих услугах указывать ссылку на свою запись в реестре.