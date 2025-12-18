В Новгородской области учредили региональный маткапитал "Новгородская семья"

Право на капитал получат постоянно проживающие в регионе семьи при рождении первого, третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Региональный материнский капитал "Новгородская семья" для семей с детьми будет введен в Новгородской области с 2026 года. Соответствующий закон принят на заседании областной думы, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Выплаты вводятся по поручению губернатора Александра Дронова с учетом итогов реализации мероприятий пилотного проекта Правительства Российской Федерации, направленного на стимулирование рождаемости на территории Боровичского, Валдайского и Старорусского муниципальных округов", - отмечается в сообщении.

Право на капитал получат постоянно проживающие в регионе семьи при рождении первого, третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года. Размер выплаты дифференцирован: 350 тысяч рублей - при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 29 лет, без учета дохода семьи и 250 тысяч рублей - при рождении третьего или последующих детей. Для получения этой выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двойной прожиточный минимум в регионе. Средства капитала можно будет направить на улучшение жилищных условий или оплату услуг детского сада. Распорядиться ими можно по истечении полутора лет со дня рождения ребенка.

Как пояснил председатель регионального парламента Юрий Бобрышев, в этом году завершается действие областного закона о региональном капитале "Первый ребенок". За весь период действия закона региональный капитал получили более пяти тысяч семей. Эффект от реализации меры поддержки в период с 2020 года по 2025 год - это увеличение доли рождения первых детей в общем количестве рождений с 30% до 37% и увеличение числа рождений первых детей женщинами в возрасте до 29 лет на 5%.

"Введение новой меры поддержки - это логичное развитие успешного регионального проекта "Первый ребенок", который завершает действие в этом году. Он доказал свою эффективность, помог тысячам семей и способствовал росту рождаемости первых детей в области", - подчеркнул губернатор.

С учетом введенной в ноябре областным законом выплаты на улучшение жилищных условий в размере 550 тыс. рублей, семья при рождении третьего или последующего ребенка в Новгородской области получит единовременные выплаты на улучшение жилищных условий в общей сумме 800 тыс. рублей. В случае, если это молодая семья в возрасте до 35 лет, то дополнительная выплата составит еще 300 тыс. рублей.