На акцию "Елка желаний" уже поступило свыше 82 тыс. заявок детей

Старт акции был дан 20 ноября в Национальном центре "Россия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 82 тыс. заявок от детей поступило на акцию "Елка желаний", заявки будут исполняться в 2025-2026 годах. Об этом заявил председатель правления Движения первых Артур Орлов.

Старт акции был дан 20 ноября в Национальном центре "Россия".

"Елка желаний" - это не просто праздничная акция, это масштабный социальный проект Движения первых, который в преддверии Нового года объединяет всю страну. В сезоне 2024-2025 годов в "Елке желаний" приняли участие более 120 тыс. неравнодушных людей и 1,5 тыс. партнерских организаций. Нам удалось исполнить почти 112 тыс. детских желаний. На сегодняшний день мы получили уже более 82 тыс. заявок детей, которые будут исполняться в этом и следующем году", - приводит слова Орлова пресс-служба движения.

Загадать желание, а также присоединиться в качестве исполнителя детской мечты можно на сайте елкажеланий.рф. Каждый исполнитель желания может связаться со своим подопечным в чат-боте мессенджера МАХ.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.