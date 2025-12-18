АСИ и ВЭБ.РФ создадут модели динамически развивающихся малых территорий

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с ВЭБ.РФ займутся созданием моделей динамически развивающихся малых территорий, которые будут ориентированы на выявление и поддержку точек роста. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ по итогам рабочего визита генерального директора агентства Светланы Чупшевой и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в Ивановскую и Владимирскую области.

"В России создадут модели динамически развивающихся малых территорий, которые будут ориентированы на выявление и поддержку устойчивых траекторий роста. Об этом стало известно на встрече регионального бизнес-сообщества с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой и председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. <…> Сегодня малые территории становятся альтернативой мегаполисам - вместо активного ритма жизни многие все чаще выбирают тишину и комфорт. Стимулами их развития выступают цифровые сервисы, маркетплейсы, федеральные торговые сети, а также развитие транспортной сети", - сказано в сообщении.

Глава АСИ отметила, что агентство изначально задумывалось президентом России как проектный офис, создающий новые возможности для предпринимателей. "Вовлечение бизнеса очень важно для создания благоприятного инвестиционного климата в нашей стране - от этого зависит и развитие экономики, и социальной сферы. При этом в нашей работе очень важно чувствовать повестку "с земли", важно знать, чем живут наши регионы и города. Мы уверены в том, что малые территории будут находить для себя новые смыслы и новые функции, и станут новыми точками притяжения на карте нашей страны", - цитирует слова Чупшевой пресс-служба.

В АСИ отметили, что участие ВЭБ.РФ в реализации такой инициативы также позволит выстроить связь между локальными инициативами и системными инвестиционными решениями. Кроме того, в пресс-службе напомнили, что развитие опорных населенных пунктов является одним из приоритетов стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года. "Малые города России играют важную роль в сохранении национального культурного кода - здесь сохраняется особый дух и уникальная атмосфера, что делает их настоящими точками притяжения для познавательного туризма. Важно поддержать предпринимателей, которые реализуют здесь проекты развития, привносящие современное качество жизни", - приводятся в сообщении слова Шувалова.

По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, в регионе сегодня находятся 3,9 тыс. объектов культурного наследия, а 37% из них вовлечены в туриндустрию. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в свою очередь напомнил о создании Центра изучения малых городов в Шуе. "Можно заниматься малыми городами с уровня правительства, но без сообществ в городах успеха не будет. <…> Ключевые люди в этом смысле - предприниматели и неравнодушные семьи, которые любят малые города, не хотят уезжать или, наоборот, приехали, чувствуют малые города своей новой или старой малой родиной и их развивают", - цитирует Воскресенского пресс-служба АСИ.

В агентстве также добавили, что во встрече участие приняли предприниматели из Владимирской, Ивановской, Костромской, Свердловской, Тверской и Тульской областей, а также Мордовии и Татарстана. В ходе обсуждения представители бизнес-сообщества предложили синхронизировать действия государства и предпринимателей по развитию малых территорий. "Главный вывод, к которому пришли участники встречи - развитие малых территорий невозможно без осознанного выбора модели - именно это направление станет одним из фокусов работы АСИ в 2026 году", - отметили в пресс-службе.