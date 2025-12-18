Россия и Абхазия договорились о взаимном признании ученых степеней

Документ подписали замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский и президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Соглашение о научном и гуманитарном сотрудничестве, предполагающее взаимное признание ученых степеней, подписано между Россией и Абхазией. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.

"Россия и Абхазия подписали соглашение о взаимном признании ученых степеней. <…> Заключение этого соглашения стало логичным продолжением курса на укрепление гуманитарного и научного диалога, сформированного предыдущими договоренностями между Россией и Абхазией", - говорится в сообщении.

Документ подписали замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский и президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа.

"Соглашение позволит устранить административные барьеры для ученых, будет способствовать повышению мобильности высококвалифицированных специалистов и откроет новые горизонты для совместных исследовательских проектов", - сказал Могилевский, слова которого приведены в сообщении.

В ходе встречи представители Минобрнауки РФ и Академии наук Абхазии обсудили ключевые направления сотрудничества двух стран в сфере науки. Это функционирование совместных лабораторий, созданных Северо-Кавказским федеральным университетом, Академией наук Абхазии и Абхазским государственным университетом, где проводятся исторические, правовые и гуманитарные исследования, а также проект по публикации архивных документов по истории Абхазии, который планируют Академия наук Абхазии и Санкт-Петербургский институт истории РАН, и уникальная открытая лаборатория для создания новых плодовых культур "Мичуринский сад" в Сухуме.