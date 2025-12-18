В Петербурге из-за потепления остались зимовать скворцы

Кандидат биологических наук Павел Глазков отметил, что птицы в городе были замечены повсеместно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Скворцы остались на зимовку в Петербурге из-за потепления климата. Как отметил в беседе с ТАСС кандидат биологических наук Павел Глазков, это природная аномалия.

"Во-первых, не секрет, что идет потепление климата. Мы, как ученые, биологи, это замечаем. Во-вторых, у нас появляются новые виды птиц: южные виды птиц. Все чаще и чаще некоторые виды перестают улетать от нас на зимовку. И скворцы тому пример. Они находят естественный корм себе. Земля не промерзает, и они могут есть и насекомых, и их личинок. Также скворцы приспособились и к поеданию пищевых отходов", - сказал Глазков.

Он отметил, что скворцы в городе были замечены повсеместно. Если же случится резкое похолодание, птицам ничего угрожать не будет: скворец, живущий в городе, имеет хорошую кормовую базу, а, следовательно, и хороший жировой запас. Также в случае, если наступят сильные морозы, птицы могут быстро сняться с места и улететь в места с более благоприятным климатом. Глазков добавил, что за раз скворцы могут пролететь 300-400 км.