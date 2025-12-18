В Херсонской области помогут семье погибшего и пострадавшим при атаке дрона ВСУ

ВСУ атаковали село Великие Копани Алешкинского округа

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 18 декабря. /ТАСС/. Семья погибшего сотрудника "Херсоноблэнерго" и пострадавшие в результате атаки дрона ВСУ в Херсонской области получат помощь властей. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя правительства региона Сергей Черевко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Люди, попавшие в эту страшную ситуацию, получат положенную помощь от властей", - сказал он.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что украинские дроны атаковали село Великие Копани Алешкинского округа. При сбросе с дрона на служебный автомобиль Новотроицкого РЭС погиб один энергетик, еще три работника "Херсонэнерго" получили ранения.