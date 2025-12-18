МЧС России развернуло пункты обогрева на трассах Забайкалья из-за непогоды

Там водители могут согреться и зарядить средства связи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Спасатели МЧС развернули пункты обогрева для водителей на трассах из-за сильного снегопада. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"На наиболее сложных и загруженных участках развернуты два мобильных пункта обогрева На 29-м километре федеральной трассы А-350 в Читинском муниципальном округе и на 690-м километре Р-258 в Петровск-Забайкальском муниципальном округе", - сообщили в МЧС России.

В пунктах обогрева водители могут согреться, зарядить средства связи и переждать непогоду, отметили в министерстве.

В Забайкалье действует комплекс неблагоприятных метеоявлений. Обильные снегопады приводят к ухудшению видимости и пробкам на автодорогах регионального и федерального значения.

"Для непрерывного мониторинга обстановки на самых сложных участках трасс работают оперативные группы МЧС. Организовано взаимодействие с экстренными и дорожными службами. Все данные в режиме реального времени поступают в Центр управления в кризисных ситуациях", - сообщили в МЧС.