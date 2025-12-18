МЧС доставило 80 тонн абхазских мандаринов в Донбасс и Новороссию

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Спасатели МЧС России доставили 80 тонн мандаринов в Донбасс и Новороссию из Абхазии. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Республика Абхазия передала 80 тонн цитрусовых в новые регионы России. Помощь доставили специалисты Донского спасательного центра МЧС России", - сообщили в министерстве.

По 20 тонн фруктов передано для Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.