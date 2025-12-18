В Новгородской области продлили меры поддержки молодых педагогов на 2026 год

Речь идет о законе о ежемесячной выплате в размере 10 тыс. рублей, а также частичной компенсации стоимости проезда педагогическим работникам

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Новгородской областной думы приняли решение о продлении действия мер социальной поддержки для молодых педагогов на 2026 год. Речь идет о выпускниках, получивших высшее или среднее профессиональное педагогическое образование, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Депутаты продлили действие меры поддержки молодых специалистов системы образования. Меру поддержки теперь смогут получить молодые специалисты, которые получат высшее или среднее профессиональное образование в 2026 году", - отмечается в сообщении.

Речь идет о законе о ежемесячной выплате в размере 10 тыс. рублей, а также частичной компенсации стоимости проезда педагогическим работникам. В бюджете 2026 года на сферу образования заложено 18,9 млрд рублей, что составляет 27% от всех расходов. В приоритете - решение кадрового вопроса.

"Зарекомендовавшая себя мера поддержки в виде дополнительной выплаты в 10 тысяч рублей в первые три года работы для молодых педагогов будет продолжена. В настоящее время ее получают 115 человек. Продление действия программы позволит воспользоваться ей и тем, кто завершит обучение в 2026 году", - заявил заместитель председателя комитета областной думы по образованию, культуре и спорту Илья Приходько.