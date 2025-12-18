Молдавия возобновила работу КПП на границе с Украиной после атаки дронов

Дроны ударили по мосту на трассе Одесса - Рени в районе села Маяки-Удобное

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Контрольно-пропускные пункты на границе Молдавии с Украиной, закрытые после удара дронов по мосту на трассе Одесса - Рени, возобновили свою работу. Об этом сообщила Пограничная полиция республики.

"Пограничные пункты пропуска "Паланка - Маяки-Удобное" и "Тудора - Староказачье" вновь открыты для пассажиров, пересекающих границу в направлении украинского Белгорода", - говорится в сообщении на сайте полиции. Как сообщалось ранее, дроны нанесли удар по мосту на трассе Одесса - Рени в районе украинского села Маяки-Удобное. В связи с этим власти Молдавии рекомендовали воздержаться от поездок в этот район и соблюдать повышенные меры предосторожности.