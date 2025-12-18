В Тульской области дали старт Губернаторским елкам

В Ледовом дворце собралось более 1 800 зрителей

ТУЛА, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Тульской области Дмитрий Миляев дал старт проведению Губернаторских елок в Ледовом дворце Тулы. Ледовое шоу фигуристки Татьяны Навки показали для более чем 1 800 зрителей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"18 декабря в Ледовом дворце Тулы Дмитрий Миляев дал старт Губернаторским елкам. Для ребят подготовили ледовое шоу Татьяны Навки - "Вечера на хуторе". <...> В Ледовом дворце собралось более 1 800 зрителей. Это дети из Курской и Белгородской областей, участников СВО, а также ребята, одаренные в сфере культуры и спорта", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что до начала шоу детям представили интерактивную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой, а после представления ребята получили подарки от губернатора. Глава региона поблагодарил Навку за то, что она приезжает в Тулу пятый год подряд и организует проведение ледовых сказок для детей. "В первую очередь такие праздничные мероприятия возможны благодаря героям, которые в зоне СВО защищают нашу страну, нас с вами, оберегают наш покой и дают уверенность в скорой победе", - подчеркнул губернатор.

Глава региона пожелал детям здоровья, интересных событий, новых открытий, а также насыщенно и красочно провести новогоднюю ночь и каникулы. "Родителям, бабушкам и дедушкам желаю крепкого здоровья. Будьте счастливы, пусть в вашей жизни все складывается хорошо и благополучно. И, конечно, чтобы в ваших детях воплощались ваши мечты", - цитирует пресс-служба слова Миляева.

В Тульской области с 18 декабря стартовала череда новогодних елок, которые по поручению главы региона пройдут во всех муниципалитетах региона. Новогодние представления посетят более 39 тыс. детей, а праздничные мероприятия продлятся до 30 декабря. "В областной столице елки будут проходить в Ледовом дворце, тульском цирке, тульском академическом театре драмы и тульской областной филармонии", - отмечается в сообщении.