В РФ с начала 2025 года предотвратили более 27 млн мошеннических операций

Впервые зафиксировано устойчивое снижение количества преступлений, отметили в МВД

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 27 млн мошеннических операций предотвращено в России с начала 2025 года. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Предотвращено более 27 млн мошеннических операций, впервые зафиксировано устойчивое снижение количества преступлений: за 10 месяцев их число сократилось на 9,5%, а в октябре - почти на 25% год к году", - сказали в управлении.

В МВД пояснили, что в 2025 году государство развернуло комплексную систему противодействия кибермошенничеству. В частности, введены маркировка бизнес-звонков, запрет на общение госорганов и банков через зарубежные мессенджеры, блокировка подменных номеров на уровне сети, самозапреты на sim-карты и кредиты, антифрод-решения в банках и у операторов связи, ответственность для помощников иностранных кол-центров.

"Работа продолжается. Готовятся новые законы и создается единая государственная система взаимодействия банков, операторов, платформ и правоохранительных органов", - подытожили в киберполиции.