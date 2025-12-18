В Калининградской области станет больше педагогов, получающих компенсацию за ЖКУ

Проект закона одобрили в окончательном чтении

КАЛИНИНГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Категории педагогических работников, получающих компенсацию за оплату ЖКУ, будут расширены в 2026 году. Об этом сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер на заседании законодательного собрания Калининградской области.

Проект закона, который предусматривает внесение изменений в Социальный кодекс Калининградской области, одобрен в первом и втором окончательном чтении.

"Сейчас компенсацию получают более 2,6 тыс. педагогов, которые работают и проживают в сельской местности. С нового года предлагается расширить поддержку, чтобы она была доступна также педагогическим работникам, которые трудятся в сельской местности, но при этом проживают в городе", - отметила Майстер.

В министерстве социальной политики подчеркнули, что размер компенсации ежегодно индексируется, с 1 января для педагогических работников он составит 4 301 рубль. На меру соцподдержки также имеют право другие специалисты, проживающие и работающие в сельской местности в организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета: социальные работники, врачи, провизоры, сотрудники со средним медицинским и фармацевтическим образованием организаций системы здравоохранения и социального обслуживания, специалисты культуры, государственной ветеринарной службы России, физической культуры и спорта.

Также ежемесячную компенсацию получают специалисты муниципальных учреждений, педагоги и работники культуры.