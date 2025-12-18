Покупателей алкоголя хотят обязать самостоятельно подтверждать свой возраст

Если правило введут, молодые граждане должны будут всегда сами предъявлять паспорт на кассе

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Общественники предложили обязать молодых покупателей алкоголя самим предъявлять документы, подтверждающие их возраст, без просьбы кассиров в магазинах. Такую идею высказал член Общественного совета (ОС) при Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) Максим Каширин.

"В ряде стран реализована система, при которой контроль [возраста] находится не на стороне продавца, а на стороне покупателя. Он обязан предъявить документ или его копию, чтобы подтвердить свой возраст и полностью избавить продавца от этой дилеммы: есть этому человеку 18 лет или нет? По виду, вроде, есть, а вдруг - нет. Почему мы не хотим обязать потребителя прийти на кассу, подготовить документ и показать его кассиру?" - сказал Каширин в ходе заседания ОС при Росалкогольтабакконтроле, которое прошло в Общественной палате (ОП) РФ.

По словам Каширина, в таком случае продавцу не придется требовать документ о совершеннолетии покупателя. "Покажите кассиру на кассе, он посмотрел, убедился, нажал кнопку. Это позволит избежать конфликтов и изменит ситуацию, потому что переведет ответственность, в том числе, на потребителя за представление корректной информации о своем возрасте. Надо нам такое ввести", - сказал Каширин.

По его мнению, это будет особенно актуально в случае изменения возраста продажи крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года. "Мы получим еще более сложную конструкцию, при которой должны будем гадать, все-таки 21 год покупателю или еще 20. Я предлагаю в этом занять позицию, чтобы огромная индустрия была поставлена в равные условия с потребителем. Мы несем ответственность, но пускай он тоже несет ответственность за предоставление достоверных сведений", - сказал Каширин.

Это предложение поддержал глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин. "Полностью поддерживаю, потому что, конечно, понимаем продавца, у которого есть право спросить документ, но он, может, сомневается, боится потребовать документ. Если бы у покупателя была обязанность предъявлять документ, то, конечно, было бы гораздо легче", - сказал Алешин.

По итогам заседания было принято решение направить это предложение в Госдуму.