В Карелии завершили ремонт участка дороги, соединяющей два округа

По словам главного инженера управления автомобильных дорог региона Дмитрия Федорова, на участке применили метод холодного ресайклинга

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 декабря. /ТАСС/. Ремонт участка дороги "Суоярви - Койриноя" с 76 по 83 км завершили в Карелии. Там обновили асфальт и нанесли новую разметку, сообщили в Минтрансе региона.

"Ремонт участка автодороги "Суоярви - Койриноя" с 76 по 83 км стал возможным благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Дорога является важнейшей транспортной артерией, соединяющей Суоярвский и Питкярантский округа <...>. Дорожники провели работы по устройству асфальтобетонного покрытия и обочин, выполнили прочистку кюветов, установили дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесли разметку", - сказано в сообщении.

По словам главного инженера управления автомобильных дорог Карелии Дмитрия Федорова, на участке применили метод холодного ресайклинга. В этом случае покрытие и основание перерабатываются специализированной машиной-ресайклером с добавлением цемента и стабилизирующих добавок. "Данный метод позволяет сократить сроки ремонта, продлить срок службы дорожной одежды и снизить финансовые затраты на доставку материалов", - отметил он.