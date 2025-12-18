В Калининградской области введут поддержку для детей ветеранов боевых действий

С 2026 года они будут иметь право на бесплатный проезд по межмуниципальным и муниципальным маршрутам, а также в городском транспорте

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Калининградской области поддержали законопроект, направленный на расширение мер социальной поддержки для детей ветеранов боевых действий. Новые меры поддержки будут распространятся вплоть до достижения детьми 23 лет, если они обучаются по очной форме, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На заседании законодательного собрания Калининградской области депутаты поддержали законопроект, разработанный по инициативе губернатора Алексея Беспрозванных. Изменения будут внесены в Социальный кодекс Калининградской области. С 2026 года несовершеннолетние дети погибших ветеранов боевых действий будут иметь право на бесплатный проезд по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом, а также в городском наземном электрическом транспорте", - отмечается в сообщении.

Льгота будет предоставляться при оплате проезда транспортной картой "Волна Балтики Регион". Выдачу транспортных карт будет осуществлять Министерство развития инфраструктуры Калининградской области.

"Продолжаем совершенствовать и расширять в регионе систему социальной поддержки семей с детьми, семей ветеранов боевых действий. Уже больше года школьники из многодетных семей пользуются бесплатно услугами общественного транспорта. С нового года мера поддержки распространяется и на детей погибших ветеранов боевых действий", - отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.