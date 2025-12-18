СФ обсудит закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании обсудит закон об увеличении штрафов за перевозку детей в машине без автокресла или других удерживающих устройств, а также закон об установлении новой памятной даты 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа.

Согласно закону, административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тыс. рублей.

Также в повестке рассмотрение закона об установлении в России новой памятной даты 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа. У выбора даты есть историческое обоснование - 19 апреля 1943 года был издан указ президиума Верховного совета СССР, который впервые официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определил правовые основы для привлечения преступников к ответственности.

Также будет обсуждаться закон, расширяющий эксперимент по легализации деятельности гостевых домов на четыре новых региона: Адыгею, Бурятию, Астраханскую и Нижегородскую области. Предполагается, что с 1 января 2026 года в рамках эксперимента в пилотных регионах владельцам гостевых домов в том числе будет запрещено оказывать услуги без регистрации в специальном реестре, а также размещать объявления о предоставлении услуг без указания идентификационного номера.

Кроме того, в повестке заседания СФ - рассмотрение закона о применении искусственного интеллекта для выявления нарушений в сфере благоустройства в Москве.