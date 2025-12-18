В ГД внесут законопроект о допотпуске по уходу за больными родственниками

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов отметил, что "текущий порядок предоставления неоплачиваемых отпусков не учитывает все жизненные обстоятельства"

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о дополнительных 14 днях отпуска по уходу за больными родственниками. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Трудовой кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей о дополнительных 14 днях отпуска без сохранения зарплаты по уходу за нетрудоспособными членами семьи. Работник будет вправе использовать отпуск целиком либо по частям любой продолжительности.

"Помощь многим нужна постоянно, но люди не могут отлучиться с работы для ухода за своими близкими, а текущий порядок предоставления неоплачиваемых отпусков не учитывает все жизненные обстоятельства. Именно по этой причине многие люди вынуждены использовать свой основной отпуск или увольняться, что приводит к потере квалификации и ухудшению финансового положения семьи", - сказал ТАСС Миронов.

По словам Лантратовой, инициатива не создаст финансовой нагрузки на бизнес и при этом даст людям законное право заботиться о близких без страха потерять работу. "Считаем, что мера окажет существенную поддержку для множества семей, которые сегодня остаются один на один с трудной ситуацией", - пояснила она агентству.