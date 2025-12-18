Дуров сравнил будущее Британии с антиутопическим триллером

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Великобритания к 2027 году может повторить действия антиутопического триллера "V - значит вендетта" 20-летней давности, в котором в стране действовал тоталитарный режим. Такое мнение выразил сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров.

"Тоталитарная Великобритания в фильме "V - значит вендетта" 20 лет назад казалась чем-то невероятным. Теперь же, с такими шагами, как объявление всех разработчиков сквозного шифрования "враждебными субъектами", это выглядит не столько как вымысел, сколько как план действий правительства", - написал он в X.

Дуров напомнил, что действие фильма "V - значит вендетта" происходят в 2027 году. По его мнению, власти Великобритании полны решимости придерживаться этих дат.