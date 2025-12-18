Абхазия выдаст Генпрокуратуре РФ россиянина для привлечения к ответственности

Илья Колеров находится в розыске в России и скрывается от правоохранителей Абхазии

СУХУМ, 19 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Абхазии выдаст российской стороне Илью Колерова, находящегося в розыске в РФ и скрывающегося от правоохранительных органов Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.

"Генеральной прокуратурой Республики Абхазия рассмотрен и удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче гражданина Российской Федерации Колерова Ильи Андреевича, 28.03.1966 года рождения, уроженца г. Москвы, для привлечения к уголовной ответственности. Колеров обвиняется правоохранительными органами Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 (присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации. Таганским районным судом города Москвы 18 ноября 2022 года в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Колеровым и его защитниками были обжалованы принятые органами прокуратуры Абхазии решения о выдаче и о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. После освобождения из-под стражи по постановлению Сухумского городского суда с 6 августа 2025 года и до завершения судебных процессов по его многочисленным жалобам Колеров скрылся от правоохранительных органов республики, его местонахождение неизвестно.

Определением коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 14 октября и определением кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия от 28 ноября 2025 постановление генерального прокурора Республики Абхазия о выдаче Колерова признано законным. "В целях исполнения вступившего в законную силу постановления генерального прокурора Абхазии Министерству внутренних дел республики поручено установить местонахождение Колерова и обеспечить его выдачу компетентным органам Российской Федерации", - сообщает пресс-служба генпрокуратуры.