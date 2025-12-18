Трамп смягчил ограничения на использование марихуаны в США

О принятии этой меры десятки лет просили люди, страдающие от сильной боли из-за неизлечимых заболеваний, отметил президент

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ об ослаблении действующих на федеральном уровне ограничений на использование марихуаны в США.

"Я рад объявить, что сегодня подпишу исполнительный указ, предусматривающий перенос марихуаны из первой в третью категорию регулируемых веществ, применение которых в медицинских целях оправдано", - заявил президент в Овальном кабинете Белого дома перед подписанием документа. По его словам, о принятии этих мер "в течение десятилетий просили пациенты в США, страдающие от сильной боли, неизлечимых заболеваний".

"Это не легализация марихуаны в каком-либо виде или форме, и это не санкционирует каким-либо образом ее использование в качестве наркотика, применяемого в рекреационных целях", - подчеркнул американский лидер. Третья категория включает препараты, которые могут привести к меньшей физической или психологической зависимости, чем первая и вторая категории регулируемых веществ.

На федеральном уровне законы Соединенных Штатов не разрешают продажу, хранение и употребление марихуаны, которая причисляется к наркотикам. Употребление марихуаны в рекреационных целях было разрешено в некоторых штатах, а также в столичном округе Колумбия. Еще более чем в 30 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и другими заболеваниями, а также при восстановительных процессах после инсульта, некоторых травм и при депрессиях.