В ГД предупредили, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

Новогодние праздники продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Последний рабочий день в этом году - 30 декабря - не будет сокращенным. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно Трудовому кодексу РФ, продолжительность рабочего дня уменьшается на один час перед официальным праздничным днем.

"В этом году 31 декабря - нерабочий день благодаря решению [о переносе выходного], которое было принято в соответствии с постановлением правительства еще в прошлом году. А 30 декабря - это обычный рабочий день, не сокращенный", - сказал депутат.

Новогодние праздники (включая выходные и собственно праздничные дни) в этом году продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Согласно производственному календарю на 2026 год, ближайший сокращенный рабочий день будет перед майскими праздниками - в четверг, 30 апреля. До этого праздникам 23 февраля и 8 марта будут предшествовать выходные дни (воскресенье, 22 февраля и суббота, 7 марта).