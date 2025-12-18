Мошенники стали обманывать россиян через онлайн-челлендж "тайный Санта"

Злоумышленники в соцсетях предлагают обмен подарками, при этом сами ничего не отправляют, а также с помощью фейковых сайтов похищают персональные данные, рассказала куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новая мошенническая схема, замаскированная под традиционный онлайн-челлендж "тайный Санта", появилась в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщила куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.

Изначально целью "тайного Санты" является анонимный обмен подарками в группе людей, желающих преподнести подарки к Новому году и Рождеству.

"Мошенники быстро воспользовались популярностью идеи, распространяя ее среди незнакомых людей - одиноких или склонных к риску, верящих в легкую удачу через онлайн-челленджи. Злоумышленники рассылают предложения вроде "давай порадуем детишек: ты купишь моему ребенку, а я твоему" или публикуют такие предложения в статусах соцсетей. Схемы просты. В легком варианте мошенник получает подарок, а вам ничего не отправляет", - рассказала Храпунова.

Также эксперт отметила, что более изощренно мошенники действуют в фейковых сообществах, где незнакомцы объединяются "мечтой" об анонимном обмене подарков. "Организатор-мошенник имитирует правила "тайного Санты", но указывает всем один адрес доставки - свой собственный. Или убеждают скинуться на "общий фонд со страховкой" от недобросовестных участников (небольшую сумму, чтобы не вызвать подозрений), после чего чат исчезает", - пояснила она.

По словам Храпуновой, особую опасность представляют ссылки на поддельные сайты "тайного Санты", на которых можно оставить новогодние пожелания, но перед этим необходимо зарегистрироваться. "Они маскируются под настоящие сервисы. Переход по ним может привести к загрузке вредоносного ПО или утечке данных: электронной почты, кодов, банковских реквизитов. В любом случае, риски огромны", - добавила эксперт.

Собеседница агентства категорически не рекомендовала "играть в тайного Санту" с незнакомцами. "Ни раскрывайте реквизиты, ни делитесь личной информацией. Даже новогоднее чудо может обернуться обманом", - сказала она.