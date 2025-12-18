Депутат Стенякина: длинные праздники не будут основанием сокращать зарплату

Наличие нерабочих праздничных дней в календарном месяце не считается основанием для снижения зарплаты работникам, получающим оклад, отметила эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Работодатель не вправе из-за длинных новогодних праздников сокращать зарплату сотрудников на окладе за январь. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

Она напомнила, что новогодние праздники в этот раз будут одними из самых длинных за последнее время, и первым рабочим днем в 2026 году будет понедельник, 12 января.

"Очень важно: работающим россиянам за этот период отдыха работодатель не имеет права сокращать заработную плату. Все это зафиксировано в Трудовом кодексе (ТК РФ)", - сказала депутат.

По ее словам, "если вдруг работодатель будет говорить о сокращении заработной платы за этот период", работник может "поднять этот вопрос и отстоять свои трудовые права".

Согласно статье 112 ТК РФ, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.