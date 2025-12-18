Путин традиционно выступит с новогодним обращением из Кремля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина традиционно будет записано в Кремле. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет россиян на улице [на фоне стен Кремля]. Так же будет и в этом году, в сам Новый год", - ответил он на вопрос, будет ли новогоднее поздравление президента в этом году традиционным или стоит ждать сюрпризов.

По словам Пескова, обращение пока еще "не записано".