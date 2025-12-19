ЛДПР предлагает бесплатно выдавать лекарства для лечения дома детей до 14 лет

Речь о препаратах из перечня жизненно необходимых и важнейших, отметил лидер партии Леонид Слуцкий

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект о бесплатном обеспечении детей до 14 лет лекарствами при амбулаторном лечении.

"Мы в ЛДПР убеждены, что родители не должны стоять перед выбором: купить нужные ребенку таблетки или оплатить базовые расходы, поэтому мы предлагаем обеспечить всех детей до 14 лет бесплатными лекарствами по назначению врача при амбулаторном лечении. Речь идет о препаратах из перечня жизненно необходимых и важнейших. Этот шаг поможет защитить детское здоровье и не позволит наносить очередной финансовый удар по семейным бюджетам", - сказал Слуцкий ТАСС.

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Так, все дети до 14 лет включительно смогут бесплатно получать лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств по назначению лечащего врача при лечении дома.

Как отметил Слуцкий, сейчас бесплатные лекарства при лечении дома положены только детям до трех лет и детям из многодетных семей до шести лет. "Все остальные остаются вне системы поддержки, что крайне неправильно, ведь и дети более старших возрастов остаются уязвимы к различным осложнениям при острых и хронических заболеваниях", - добавил он. По словам парламентария, даже ОРВИ часто оборачивается для семей заметными тратами, а при более серьезных заболеваниях стоимость лечения может быть очень высокой.

Как отмечают авторы инициативы, законопроект направлен на снижение финансовой нагрузки на семьи с детьми, он поможет повысить доступность медицинской помощи и снизить заболеваемость среди детей.