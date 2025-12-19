Круглогодичный запрет майнинга в Забайкалье поможет избежать энергодефицита

В случае аварийных ситуаций краю понадобится запрашивать дополнительные перетоки из общей энергосистемы Сибири, отметили в министерстве ЖКХ региона

ЧИТА, 19 декабря. /ТАСС/. Круглогодичный запрет на майнинг криптовалюты в Забайкальском крае позволит избежать последствий из-за высокого потребления электроэнергии в соседней Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.

В МинЖКХ Забайкалья отметили, что компаний, официально занимающихся майнингом в регионе, не зарегистрировано. При этом запрет майнинга в Бурятии и Забайкальском крае целесообразен, поскольку субъекты входят в единую Сибирскую энергозону, а дефицит электроэнергии общий.

"Круглогодичный запрет на майнинг позволит Забайкальскому краю избежать негативные последствия высокого потребления электроэнергии майнинговыми компаниями Республики Бурятия, вследствие чего, в случае аварийных ситуаций, Забайкальскому краю понадобится запрашивать дополнительные перетоки из общей энергосистемы Сибири", - сказали в министерстве.

Правительство России утвердило перечень из регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 7 апреля правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.