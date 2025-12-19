На побережьях Камчатки прогнозируют перелив и размыв песчаных кос

Возможно также подтопление низменных участков, сообщили в региональном МЧС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Перелив и размыв песчаных кос морской водой ожидают на северо-восточном и западном побережьях Камчатского края. Возможно также подтопление низменных участков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным УГМС, 20 декабря, в период с 10:00 до 15:00 (с 01:00 до 06:00 мск), на северо-восточном побережье Камчатки ожидается размыв песчаных кос морской водой, а также подтопление низменных участков. Явление прогнозируется в районе сел Корф и Апука Олюторского района. В тот же день, в период с 06:00 до 08:00 (с 21:00 до 23:00 пятницы мск), на западном побережье Камчатки, на участке поселок Октябрьский - мыс Левашова Усть-Большерецкого округа, ожидается переливание песчаных кос морской водой", - говорится в сообщении.

Песчаную косу в Усть-Большерецком районе Камчатки регулярно подтапливает морской водой. Власти региона ведут работу по укреплению участков дороги.