Первый подпавший под санкции ЕС американец заявил, что горд быть гражданином РФ

По словам Джона Марка Дугана, он рассмеялся, когда услышал о рестрикциях Евросоюза

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший офицер полиции США, военный корреспондент Джон Марк Дуган, ставший первым американцем в санкционном списке Евросоюза, в интервью ТАСС заявил о своей гордости быть гражданином России и назвал ее своим единственным домом.

"[Европейцы] внесли меня в санкционный список. Когда я услышал об этом, я просто рассмеялся. Потому что Россия теперь мой дом", - сказал собеседник агентства, в 2016 году попросивший политическое убежище в РФ.

Он также прояснил вопрос наличия американского гражданства. "Я знаю, что сообщалось о наличии у меня двойного гражданства, американского и российского. Но Соединенные Штаты аннулировали мой паспорт. Я считаю себя только российским гражданином", - сказал Дуган, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Я живу в России, я не буду выезжать за пределы России и умру в России как российский гражданин, испытывающий гордость [за свою страну]", - заключил он.

15 декабря ЕС включил Дугана в антироссийский санкционный список за якобы причастность к дестабилизации ситуации в Европе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введенные за последние четыре года санкции западных стран против России не оказали никакого эффекта на страну.