Диетолог Тутельян: алкоголь в конфетах может вызвать зависимость у детей

Даже микродозы могут сформировать привычку, отметил академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Детям категорически не рекомендуется давать конфеты с алкоголем, поскольку и такие маленькие дозировки могут приучить их к пагубной привычке. Об этом рассказал ТАСС академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

"Приучить к алкоголю можно и микродозами, которые содержатся в таких конфетах. Поэтому лучше избегать. Это все равно алкоголь. Съел три конфеты, пять - вот ты и выпил большую рюмку или даже бокал достаточно крепкого вина. Это же ликер с высоким содержанием сахара", - сказал Тутельян.

Ранее Telegram-канал "База" сообщил о том, что молодежь активно покупает конфеты-рюмки с содержанием ликера и коньяка. А некоторые школьники уже после пары конфет испытывают недомогание. В Ozon заявили ТАСС, что компания приняла решение ограничить доступ к продаже алкогольных конфет для несовершеннолетних, а также провести дополнительную проверку.