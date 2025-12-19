На юге Курильских островов из-за циклона повреждены почти 50 жилых домов

Последствия непогоды зафиксировали на островах Кунашир и Шикотан

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Повреждения фасадов, кровли и входных групп получили порядка 50 жилых домов в Южно-Курильском муниципальном округе Сахалинской области во время непогоды. Об этом ТАСС сообщили в окружной администрации.

"Всего повреждено 46 многоквартирных домов. Это фасады, кровли, входные группы в Южно-Курильском округе на двух островах Кунашир и Шикотан", - сказали в администрации. Последствия непогоды устраняют.

Южные Курилы оказались под влиянием мощного циклона с ночи 15 декабря. Отмечались обильные осадки и ураганный ветер до 39 м/с. Ранее сообщалось о повреждениях в 28 многоквартирных домах.

В округе из-за циклона вводился режим ЧС. Были отключения электричества в нескольких населенных пунктах, ветром повалило опоры линий электропередачи, в том числе три металлические двадцатиметровые опоры, не работала сотовая и частично проводная связь. Были нарушения в работе транспорта. Режим ЧС сняли утром в пятницу.