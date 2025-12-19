В Оренбургской области более 200 человек обучились по программам в сфере БАС

ОРЕНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Обучение по программам в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) в Оренбургской области за два года прошли 222 человека, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики Оренбургской области.

"За 2024 и 2025 годы обучение по программам в сфере беспилотных авиационных систем прошли 222 человека. Кроме того, в рамках реализации федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" от Оренбургской области в настоящее время проходят обучение 195 человек, в том числе представители органов власти, муниципальных образований и предприятий", - сказано в ответе департамента на запрос агентства.

В комплексную систему по подготовке кадров в сфере БАС, где реализуются образовательные программы, вошли Оренбургский государственный университет, Оренбургский государственный аграрный университет, а также пять областных колледжей и Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени П. Ф. Еромасова (колледж) - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени главного маршала авиации А. А. Новикова".

Как ранее сообщал ТАСС, экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в соответствии с постановлением Правительства РФ начал действовать на территории Оренбургской области в октябре 2025 года. Как отметили в департаменте информационной политики, процедура реализации экспериментального правового режима не предусматривает отдельного регулирования вопросов подготовки и обучения специалистов. При этом на территории региона создана комплексная система по подготовке кадров в сфере БАС.