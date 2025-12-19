Аналитики отметили рост спроса на детские новогодние представления

По данным сервиса Kassir.ru, по сравнению с 2024 годом спрос на такие мероприятия вырос в два раза

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Спрос на детские новогодние представления в РФ вырос в 2025 году в два раза по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "Авито путешествия" и Kassir.ru (есть у ТАСС).

"В России небывалый ажиотаж вокруг детских новогодних представлений. По данным сервиса Kassir.ru, по сравнению с прошлым годом спрос на такие мероприятия вырос в два раза. При этом детские события остаются одними из самых доступных в культурном сегменте: средняя стоимость билета год к году увеличилась всего на 4% и составляет 1 214 руб.", - рассказали эксперты.

Генеральный директор Kassir.ru Елена Глуховская отметила, что индустрия детских мероприятий активно развивается по всей стране. Число предложений выросло в разы особенно в крупных центрах: в Москве и Санкт-Петербурге оно увеличилось более чем вдвое. Заметный прирост и в регионах: в Поволжье (+76%), Центральной России (+70%), на Урале (+56%), в Сибири и на Дальнем Востоке (+33%). "Важно, что растет не только количество, но и разнообразие событий: появляются новые форматы привычных постановок, набирают популярность ледовые шоу", - подчеркнула она.

Детские спектакли все чаще становятся поводом для путешествий по стране, особенно в регионы с развитой инфраструктурой и большим выбором мероприятий. По данным сервиса "Авито путешествия", в целом по стране россияне на праздники забронировали на 17,5% больше посуточных квартир, чем в прошлом году. Обычно путешествия короткие: в среднем по России на январские праздники бронируют жилье на трое суток. "По нашим опросам, 39% россиян планируют семейное путешествие на ближайших новогодних праздниках и в большинство из них возьмут детей", - сообщил руководитель по развитию сервисов для арендодателей "Авито путешествий" Рауль Салахов.

По данным этой компании, в топ-10 направлений страны для культурного новогоднего досуга с детьми вошли Московский регион (14%), Ленинградская область (12%), Краснодарский край (11%), Татарстан (7%), Ставропольский край (5%), Нижегородская область (4%), Калининградская, Тюменская области и Карелия (по 3%), Свердловская область (2%).

Исследование основано на данных о продажах билетов на детские новогодние мероприятия за период 1-11 января 2026 года и динамике заказов с 1 по 26 ноября 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, а также на количестве бронирований посуточных квартир в период с 25 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.