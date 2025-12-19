Первый подпавший под санкции ЕС американец назвал их признаком слабости Европы

Джон Марк Дуган также связал введение рестрикций со своими расследованиями, разоблачающими коррупционные схемы на Украине

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший офицер полиции и морской пехотинец США Джон Марк Дуган, ставший первым американцем в санкционном списке Евросоюза, назвал в интервью ТАСС эти ограничения признаком слабости европейских элит.

"Если санкции против меня и возымели какой-то эффект, то они показали, насколько слаба позиция Европы, насколько лживы европейские политики и что они никому не позволяют поставить под сомнение свои мотивы и планы", - сказал военный корреспондент. Он связывает введение ограничений со своими расследованиями, разоблачающими коррупционные схемы на Украине.

По его словам, в Брюсселе пытаются скрыть, что происходит на Украине на самом деле, и боятся всех, кто говорит правду о конфликте.

15 декабря ЕС включил Дугана в антироссийский санкционный список. Его обвинили в поддержке "информационных операций Кремля в интернете". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введенные за последние четыре года санкции западных стран против России не оказали никакого эффекта на страну.