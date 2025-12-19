В Москве ожидаются облачная погода и до 1 градуса тепла

Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков и до плюс 1 градуса ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на субботу она может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер западный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.