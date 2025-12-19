Цену, по которой Долина продала свою квартиру в Москве, определили мошенники

Они сами назначили артистке сумму, которую она должна была выручить от сделки, говорится в материалах суда

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Мошенники, которые убедили певицу Ларису Долину продать свою квартиру в центре Москвы, сами назначили ей сумму, которую артистка должна была выручить от сделки. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В ходе производства по уголовному делу Долина Л. А. была допрошена в качестве потерпевшей, пояснила, что под влиянием звонивших и писавших ей лиц она осуществила переводы денежных средств со своего расчетного счета, передала наличные денежные средства. Ответившему на телефонный звонок риелтору на вопрос о причинах продажи она сообщила согласно ранее данным ей со стороны мошенников указаниям, что данная квартира не подходит по размерам, продать квартиру необходимо в самое ближайшее время, а также заявила, что нужно выручить с продажи квартиры 125 000 000 руб.", - сказано в деле. В документах отмечается, что покупательница жилья Полина Лурье отказалась от покупки по этой цене, так как при квартире отсутствовали машино-место и детская площадка. Поэтому артистка согласилась продать ей недвижимость за 112 млн рублей.

Из материалов дела следует, что Долина также обратилась в несколько банков с запросом о получении кредита по указке мошенников, однако там деньги певице не дали, так как сотрудникам финансовых учреждений поведение артистки показалось подозрительным.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.