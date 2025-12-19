ДГТУ в 2026 году увеличит набор бойцов СВО на обучение

В 2025 году по отдельной квоте в вуз приняли 68 человек

МАХАЧКАЛА, 19 декабря. /ТАСС/. Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) в 2026 году расширит набор на обучение участников специальной военной операции. В 2025 году по отдельной квоте в вуз приняли 68 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"В 2025 году в рамках отдельной квоты за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на программы бакалавриата и специалитета в ДГТУ принято 68 человек. 17 участников СВО и боевых действий, поступивших на платной основе, по решению ученого совета ДГТУ были полностью освобождены от оплаты. В 2026 году ДГТУ планирует расширить набор участников СВО и их детей за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Вуз активно участвует в реализации кадровых программ для участников специальной военной операции. В общей сложности обучение в университете проходят более 100 студентов из числа участников СВО и более 70 студентов из семей бойцов СВО.

"В приоритете у них инженерные специальности таких направлений бакалавриата и магистратуры как: радиотехника, электроэнергетика и электротехника, управление в технических системах, программная инженерия, радиоэлектронные системы и комплексы, техносферная безопасность, землеустройство и кадастры, технология транспортных процессов, строительство и так далее", - пояснили в вузе.

Квота на поступление в университеты для бойцов СВО в вузах страны составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Участники СВО, удостоенные звания Героя России или тремя орденами Мужества, имеют право зачислиться по отдельной квоте без вступительных испытаний.