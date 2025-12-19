В СФО впервые провели операцию по пересадке кожи с подключением сосудов

Сложную операцию выполнили томские врачи

ТОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Томские врачи пересадили кожу с бердра на незаживающую культю голени с подключением сосудов и восстановлением кровотока. Сложную операцию выполнили впервые в Сибирском федеральном округе (СФО), сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, врач-хирург НИИ Микрохирургии Андрей Байтингер.

"Специалисты НИИ микрохирургии впервые в СФО провели сложную пересадку лоскута для закрытия длительно незаживающего дефекта культи голени. Это дало возможность пациенту сохранить длину культи после перенесенного ранения и в дальнейшем протезироваться", - сказал Байтингер.

После минно-взрывного ранения пациент лишился голеностопа, прооперированная культя не заживала, ткани начинали отмирать. Мужчина не мог пройти реабилитацию и установить протез. Омские врачи провели несколько операций, которые не помогли, затем пациента передали томским микрохирургам.

По словам Байтингера, для пересадки тканевого лоскута использовали переднелатеральный лоскут с противоположного бедра - это участок кожи и подкожной ткани, взятый с переднелатеральной стороны бедра. Лоскут обладает собственными тонкими сосудами, что важно для успешной пересадки, поскольку он сможет получать кровь после операции.

Он отметил, что самый важный этап операции - соединение сосудов лоскута с сосудами на месте операции с помощью микроскопа. Шов обеспечивает кровоснабжение пересаженного лоскута, что критически важно для его приживления и дальнейшей жизни ткани. После операции пациент чувствует себя удовлетворительно и может продолжать реабилитацию и подготовку к установке протеза.