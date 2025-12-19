В суд поступил иск о взыскании 335 млн рублей с виновных во взрыве в Новосибирске

В пресс-службе добавили, что ранее в Омский районный суд поступило 11 исков от потерпевших жителей Новосибирска о взыскании с Евгения Кавуна и Ирины Урбах компенсации морального и материального вреда

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Омский районный суд Омской области рассмотрит иск прокурора Новосибирска о возмещении мэрии города ущерба в размере более 335 млн рублей после взрыва газа в феврале 2023 года в пятиэтажном доме, сообщила объединенная пресс-служба омских судов. Дело передано в Омскую область по месту проживания двух местных жителей, по вине которых произошла утечка газа.

"Омским районным судом Омской области принято к производству гражданское дело по исковому заявлению прокурора Новосибирской области в интересах муниципального образования г. Новосибирска - мэрии г. Новосибирска к Урбах И. А., Кавуну Е. В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере более 335 млн рублей", - говорится в сообщении.

В исковом заявлении указано, что жители Омской области Евгений Кавун и Ирина Урбах были признаны в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности). Мэрия Новосибирска выплатила жильцам пострадавшего дома более 335 млн рублей. В пресс-службе добавили, что ранее в Омский районный суд поступило 11 исков от потерпевших жителей Новосибирска о взыскании с Кавуна и Урбах компенсации морального и материального вреда.

Взрыв газа произошел утром 9 февраля 2023 года в жилом пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. В здании обрушились два подъезда, возник пожар. В результате погибли 15 человек. Как установило следствие, незадолго до происшествия Кавун и Урбах, представившись сотрудниками ООО "Межрегионгаз-сервис", выполнили работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. В результате заведомо некачественной установки газового шланга произошли утечка пропана и взрыв. Потерпевшими признаны более 130 человек.

В конце ноября 2024 года Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил Кавуна к 10 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, Урбах - к 10 годам лишения свободы. Однако в мае Новосибирский облсуд смягчил приговор: Кавуну - до 9 лет 9 месяцев, Урбах - до 9 лет 6 месяцев.