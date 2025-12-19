"Делимобиль": количество ДТП по вине пользователей каршеринга снизилось на 21%

В Москве аварийность сократилась на 18%, говорится в исследовании сервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Количество ДТП по вине пользователей каршеринга с января по ноябрь 2025 года сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в сервисе "Делимобиль".

"Количество ДТП по вине пользователей сократилось во всех 16 городах присутствия "Делимобиля". В Москве аварийность снизилась на 18%. В лидерах по снижению ДТП - Екатеринбург (на 41% меньше, чем в прошлом году), Нижний Новгород (38%), Санкт-Петербург (31%) и Казань (30%)", - говорится в сообщении.

При этом число аварий со столкновением двух и более автомобилей снизилось на 28%, наездов на препятствия - на 27%.

Также пользователи каршеринга стали заметно дисциплинированнее на дорогах, отметили в сервисе. За 11 месяцев 2025 года число нарушений ПДД, зафиксированных камерами, снизилось на 26%. Превышение скорости стало встречаться реже на 24%, нарушения разметки - на 42%, а игнорирование ремней безопасности - на 44%.

"Делимобиль" является частью городской транспортной системы, и мы понимаем, что решения, которые принимает сервис, отражаются на всех участниках дорожного движения - водителях, пассажирах и пешеходах. Именно поэтому мы рассматриваем свою роль шире, чем просто предоставление автомобилей в аренду. Вместе с городами и регуляторами работаем над тем, чтобы снижать количество нарушений и делать движение в городе более понятным и предсказуемым", - рассказал генеральный директор "Делимобиля" Винченцо Трани.

В сервисе работает система рейтинга: в реальном времени фиксируется стиль вождения - скорость, резкие разгоны и торможения. Аккуратные водители получают преимущества - поездки для них стоят дешевле, а также появляется доступ к премиум авто. Дополнительно в сервисе работает специальная механика для проверки водителей перед началом аренды, которая не дает водителям с плохой концентрацией совершать поездки. Тест на внимательность ("алкоквиз") обычно появляется в приложении вечером и ночью, но если система фиксирует нетипичное поведение пользователя, то может назначить его в любое время.