Подпавший под санкции ЕС американец: Киев и Евросоюз "обобрали" свое население

Джон Марк Дуган заявил, что его расследования, разоблачающие коррупционные схемы на Украине и в Европе, раскрыли глаза избирателям

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военный корреспондент и бывший офицер полиции и морпех США Джон Марк Дуган, ставший первым американцем в санкционном списке Евросоюза, в интервью ТАСС заявил, что власти Украины и ЕС провернули масштабные коррупционные аферы в своих странах.

"Они обвиняют меня в участии в "информационных операциях Кремля с целью повлиять на выборы, дискредитировать политических деятелей и манипулировать общественным мнением в западных странах". Я признаю, что все это правда. Удивительно, на что способна правда. Когда, с одной стороны, они промывают людям мозги, а с другой, становятся известны [их] коррупционные аферы, да, это влияет на выборы. Ведь люди не хотят голосовать за преступников, ворующих их деньги", - сказал собеседник агентства, получивший в 2016 году политическое убежище в России.

Дуган выразил мнение, что его расследования, разоблачающие коррупционные схемы на Украине и в Европе, раскрыли глаза избирателям. "Да, это дискредитировало политиков, потому что они используют одну и ту же ложь, а те, кто говорит правду, их позорят. Да, я "манипулировал" общественным мнением в западных странах. Раньше они могли слышать только точку зрения Запада, потому что это была единственная известная им версия. Им промывали мозги западные медиа. А теперь они знают, что такие люди, как [секретарь Совбеза Украины] Рустем Умеров, и эти европейские политики обирали их до нитки. И, конечно же, по этим темам будет вестись общественное обсуждение", - заключил блогер.

15 декабря ЕС включил Дугана в антироссийский санкционный список за якобы причастность к дестабилизации ситуации в Европе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введенные за последние четыре года санкции западных стран против России не оказали никакого эффекта на страну.