В СЗФО оттепель будет контрастировать с аномальными морозами

В частности, на севере Республики Коми температура воздуха опустится до минус 41 градуса

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Погодные условия в регионах Северо-Западного федерального округа в пятницу будут резко контрастировать. На западе округа сохранится оттепель с дождем, тогда как на северо-востоке ударят аномальные морозы до минус 41 градуса, сообщили ТАСС в региональных метеослужбах.

В Карелии в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ночью они пройдут в виде снега и мокрого снега, а днем - в виде мокрого снега и дождя. На дорогах прогнозируется гололедица. Температурный режим составит ночью от плюс 1 до минус 4 градусов, днем - от 0 до плюс 5 градусов. В Вологодской области после оттепели ожидается небольшое похолодание с переходами температуры через ноль. Столбики термометров покажут от минус 9 до плюс 1 градуса. Осадки прогнозируются в виде мокрого снега, на дорогах сохранится гололедица и снежный накат.

В Псковской области, по данным Псковского ЦГМС, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Будет ветер южных направлений со скоростью 5-10 м/с. Ночные температуры составят от минус 2 до плюс 2 градусов, днем воздух прогреется до плюс 4 градусов. В Новгородской области температура в течение суток будет держаться в диапазоне от 0 до плюс 5 градусов, не опускаясь ниже нуля даже ночью. Ожидаются небольшие дожди с перерывами. В Великом Новгороде существенных осадков не прогнозируется, температура составит плюс 1-3 градусов. В пятницу в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, слабый. Утром возможен туман. Температура воздуха в течение суток от 2 до 5 градусов выше нуля.

На севере округа ударят морозы

В Архангельской области, по данным Севгидромета, пройдет снег. В отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые отложения. Ветер будет южной четверти со скоростью 6-11 м/с. Температура опустится до минус 5-10 градусов, при прояснениях - до минус 20. В Ненецком автономном округе существенных осадков не ожидается. Ветер будет переменным, слабым, однако в западной половине усилится до 8-13 м/с с порывами днем 15-18 м/с. Температура опустится до минус 23-28 градусов, при прояснениях - до минус 38, а по побережью - до минус 13 градусов.

На севере Республики Коми морозы усилятся до минус 41 градуса. Дневная температура будет держаться на уровне минус 27-32 градусов в сочетании с северным ветром 2-7 м/с и мглой. На юге республики при прояснении возможны морозы от -12 до -27 градусов, на крайнем юге - от -6 до -11 градусов. В Сыктывкаре к концу дня после снегопада, прошедшего в четверг, ожидается похолодание до минус 16-18 градусов.