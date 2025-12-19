Москвичам рекомендовали отложить поездки в центр города на машине до вечера

Это связано с возможными локальными ограничениями движения в городе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал жителям и гостям Москвы отложить поездки в центр города на автомобиле до 20:00 мск из-за локальных ограничений движения. Для экономии времени пути рекомендуется использовать метро, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В связи с возможными локальными ограничениями движения сегодня в течение дня для поездок рекомендуем использовать метро. А поездки на автомобиле отложите на более позднее время - после 20:00 мск. Это сэкономит время в пути", - говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию на дорогах, а также не отвлекаться на телефон во время движения. Гостям и жителям Москвы рекомендовали планировать маршруты заранее.

Как там подчеркнули, ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за ситуацией на дороге.