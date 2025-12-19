В Улан-Удэ за сутки выпала почти месячная норма снега

Коммунальные службы мобилизовали все силы на борьбу

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 19 декабря. /ТАСС/. Почти месячная норма снега выпала за сутки в Улан-Удэ, сообщили журналистам в городском комбинате по благоустройству.

"Вчера в столице Бурятии выпало около месячной нормы осадков. Коммунальные службы мобилизовали все силы на борьбу со снегом. 21 пескоразбрасывающая машина с четырех утра до позднего вечера просыпала ключевые участки: перекрестки, пешеходные переходы и остановки", - сообщили в комбинате.

В ночь с 18 по 19 декабря на уборку магистральных улиц города вышли 6 грейдеров, 8 тракторов-щеток и не менее 10 пескоразбрасывателей. К утру последствия снегопада были ликвидированы на улицах Ботаническая, Лимонова, Балтахинова, Бабушкина, Терешковой, Боевая, проспектах 50-летия Октября, Строителей и Автомобилистов. Более 20 фур и грузовиков вытянули на подъемах и спусках тягачи МУП "Управления трамвая", МУП "Городские маршруты" совместно с уборщиками и пескоразбрасывающими машинами комбината по благоустройству.

Снегопад в Улан-Удэ и центральных районах республики начался в ночь на 18 декабря. Осадки прекратились. Непрерывно продолжают очищать подъемы, переходы, лестницы и остановки 150 дворников комбината.

Федеральная трасса "Байкал"

Сложная обстановка из-за непогоды, плохой видимости и снежных накатов наблюдалась на дорогах вне населенных пунктов. На федеральных и региональных трассах убирать снег с проезжей части, а также помогать водителям 18 декабря вышли более 100 единиц техники, спасатели развернули три пункта обогрева для автомобилистов на перевалах Мандрик в Прибайкальском районе, "Барской" в Мухоршибирском районе и "Убиенный" в Селенгинском районе.

На территории Бурятии автомобильный затор пока сохраняется в районе поселка Саратовка Тарбагатайского района - там произошло ДТП: большегруз наехал на ограждение Восточно-Сибирской железной дороги, на участке введено реверсивное движение.

"По состоянию на 11:00 (06:00 мск) пробок на подведомственной сети автодорог в Иркутской области не наблюдается, - сообщили в Упрдор "Южный Байкал". - В Забайкальском крае местами затруднено движение из-за скопления большегрузных автомобилей. В районе поселков Новопавловка и Хохотуй произошло ДТП".

В "Южном Байкале" подчеркнули, что в последнее время интенсивность движения большегрузных автомобилей на трассе Р-258 "Байкал" увеличилась в 2,7 раза. Поэтому ДТП, особенно с участием фур, вызывают затруднения передвижения всех других транспортных средств.

"Например, двухсторонняя автомобильная пробка 18 декабря в Забайкальском крае (на 705 км) была вызвана в большей степени из-за грубых нарушений правил ПДД водителем иностранной фуры - он выехал на встречную полосу движения. Управлением совместно с ГИБДД было введено ограничение движения. Пострадавших нет, в ДТП участвовали три большегруза", - пояснили в Упрдор "Южный Байкал".