Центр им. Кулакова сообщил о наращивании объемов применения медтехники РФ

Директор медучреждения Геннадий Сухих отметил, что центр не только закупает российское оборудование, но и помогает предприятиям его разрабатывать

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова наращивает объемы использования российской медицинской техники. Более 1 тыс. детей ежегодно получают там медпомощь на оборудовании, разработанном отечественными предприятиями, сообщил ТАСС директор медучреждения Геннадий Сухих.

По его словам, центр не только закупает оборудование, но и помогает российским предприятиям его разрабатывать.

"В Центре имени Кулакова мы работаем с самыми сложными случаями. Наши специалисты оказывают экстренную помощь маленьким пациентам сразу после рождения. Для нас крайне важно снизить зависимость от зарубежных поставок и использовать отечественное медицинское оборудование. Это прямой вклад в обеспечение технологической независимости страны и развитие современной системы здравоохранения. При этом мы не только закупаем медицинскую аппаратуру, но и помогаем российским предприятиям ее разрабатывать. Например, консультируем специалистов предприятий госкорпорации "Ростех" по созданию передового реанимационного оборудования - аппаратов ИВЛ и инкубаторов для новорожденных и недоношенных детей", - сказал он.

Сухих отметил, что отечественное оборудование способно полностью заменить импортные аналоги. "Техника создается с учетом физиологических особенностей детей, что позволяет минимизировать риски, обеспечить более точную диагностику и щадящую терапию. В итоге шансы на здоровое будущее у новорожденных повышаются", - добавил он.

В Центре имени Кулакова применяются различные медизделия российского производства на разных этапах лечения, среди которых системы для фототерапии новорожденных, аппараты для внутривенного парентерального питания, также внедряются отечественные транспортные инкубаторы.

Медицинский центр активно взаимодействует, например, с Уральским оптико-механическим заводом имени Э. С. Яламова холдинга "Швабе" (входит в Ростех). Так, специалисты Центра помогают конструкторам предприятия адаптировать режимы работы, эргономику и интерфейсы создаваемых изделий под потребности врачей. Благодаря этому сотрудничеству в России уже появился уникальный аппарат для респираторной терапии новорожденных Reanimon, который предназначен для поступательного развития дыхательной системы малыша, а также для применения в экстренных ситуациях при кратковременной искусственной вентиляции легких.