В Тульской области планируют ввести студенческий маткапитал

Его будут выдавать при рождении первого ребенка, отметил губернатор Дмитрий Миляев

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Тульской области планируют ввести в регионе материнский капитал для студенческих семей уже при рождении первого ребенка. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"Последнюю [инициативу], которую мы обсуждали, как раз она прозвучала в рамках непосредственного заседания - введение материнского капитала для студенческих семей уже с рождения первого, второго и, соответственно, последующих детей. Скорее всего, мы такое решение примем и приступим к его реализации", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, за последнее время Тульская область значительно продвинулась вперед в части стимулирования рождаемости. Так например, был принят региональный демографический стандарт - сборник лучших практик по созданию условий для оптимального совмещения сотрудниками рабочих и семейных обязанностей, а также для стимулирования рождаемости.

Миляев добавил, что одной из ключевых целей стратегии развития Тульской области до 2030 года - с перспективой до 2036 - является сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия, а также улучшение демографической ситуации.