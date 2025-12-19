В Якутии намерены продлить программу "Мастер управления в креативных индустриях"

Программу запустили вместе с Высшей школой инновационного менеджмента

ЯКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий (АГУИККИ) в Якутии намерен продлить программу профессиональной переподготовки "Мастер управления в креативных индустриях". Об этом сообщил журналистам проректор по стратегическому развитию АГУИККИ Вячеслав Аргунов.

Программа была запущена вместе с Высшей школой инновационного менеджмента (ВШИМ) при главе Республики Саха (Якутия). В декабре состоялся первый выпуск управленцев для креативной экономики Якутии.

"Это у нас первый опыт, но я думаю, запрос есть. Поэтому мы продолжим данную образовательную программу. Самое главное, чтобы у нас сама образовательная программа динамически изменялась, и была потребность от наших заказчиков, - сказал Аргунов. - Я более чем уверен, что это продлится, потому что мы получили очень хорошую обратную связь".

Как ранее сообщали в региональном правительстве, программа нацелена на подготовку управленцев нового типа - способных выстраивать стратегию развития городов и районов, запускать и масштабировать культурные инициативы, повышать туристическую привлекательность и вовлекать бизнес в проекты социальной и культурной направленности. Подобная программа реализуется в Якутии впервые благодаря программе "Приоритет-2030" (нацпроект "Молодежь и дети").

Ранее вуз совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и ДВФУ запустил программу по управлению креативными пространствами Дальнего Востока.

25-летие вуза

В этом году университет справляет свое 25-летие: Арктический государственный институт культуры и искусств (ныне АГУИККИ) создан 17 января 2000 года по указу первого президента Якутии Михаила Николаева. В декабре 2025 года институт получил статус университета.

Получение статуса университета расширит возможности вуза, который будет заниматься продвижением междисциплинарных образовательных программ и подготовкой кадров для Арктики и Дальнего Востока. Такое мнение выразила ректор вуза Саргылана Игнатьева.

"Я считаю, что мы смогли за 25 лет создать достаточно передовой вуз, который сегодня среди университетов страны, которые стали участниками большой программы академического, а затем и технологического лидерства Российской Федерации, - поделилась Игнатьева. - Статус университета дает вузу очень большие возможности. Это, во-первых, статус, во-вторых, институт уже не как отраслевой вуз будет развиваться, а будет развиваться как вуз, который продвигает междисциплинарные образовательные программы, междисциплинарную науку, и как университет, который будет работать с муниципалитетами, учреждениями культуры, образования, науки, крупными компаниями на запрос рынка не только Якутии, но и всего Дальнего Востока, Арктики. Он так и сейчас этим занимается и достигает результатов. <...> У нас сейчас в планах достаточно много амбициозных задач, в том числе, конечно, появление и новых магистерских программ".

О вузе

АГУИККИ является базовым, единственным региональным вузом в России, в котором готовятся кадры в области культуры и искусств для Северо-Востока Арктической зоны, а также одним из лидеров в подготовке творческих кадров малочисленных народов Арктики. В настоящее время в вузе 24 направления подготовки и специальностей, 49 образовательных программ высшего образования. По очной и заочной формам обучается свыше 1 тыс. студентов.